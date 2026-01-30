IMÁGENES FUERTES: Trailero atropella y arrastra a otro chofer tras presunto conflicto en la carretera de Toluca

El operador que arrolló a su colega se dio la fuga, sin embargo, las autoridades mexiquenses ya se encuentran tras su pista

TOLUCA, MÉXICO.- En plataformas digitales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que el conductor de un tráiler arrastra el cuerpo de un hombre durante varios metros luego de atropellarlo con su unidad en una carretera de Toluca y trascendió, por lo que, como era de esperarse, este impactante caso se hizo sumamente mediático y ha originado todo tipo de opiniones, por ello, en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Este desafortunado episodio ocurrió la tarde del jueves 29 de enero en la carretera Toluca-Atlacomulco a la altura de la comunidad de San Cayetano Morelos en Toluca y según refieren distintos medios locales y fue gracias a un video capturado por otros automovilistas como se pudo ver parte de la cruda escena que dejó como saldo la muerte de un hombre.

El trailero que atropelló a otro conductor huyó de la zona para evitar se detenido. Foto: X: REPORTINQUIETO

Un presunto conflicto vial derivó en la muerte de un trailero

Distintos medios locales, señalaron que, según los testimonios que recogieron en la escena, esta desafortunada situación se originó tras una discusión vial entre dos conductores de tráiler, quienes detuvieron sus unidades en el acotamiento luego de varios kilómetros en los que se iban “picudeando”, no obstante, cuando llegó el momento de la confrontación, uno de los operadores descendió de su unidad y fue a buscar a su colega, pero este en lugar de bajar optó por atropellarlo, además, arrastró el cuerpo durante varios metros debido a que este quedó enganchado en el chasis y cuando este se liberó quedó expuesta la cruda escena que cientos de automovilistas presenciaron antes de que el cadáver fuera cubierto con cobijas.

Tras arrollar y arrastrar a su colega, el trailero retomó su caminó y huyó de la zona sin que hasta ahora haya podido ser localizado pues en la grabación que circula en redes no se alcanzan a distinguir las placas de la unidad en cuestión a algún otro elemento que pueda ayudar a identificarlo.

El cuerpo del trailero que perdió la vida en los referidos hechos quedó tendido sobre el asfalto durante varias horas antes de que los elementos de la Fiscalía Mexiquense acudieran para realizar los peritajes correspondientes, posteriormente, trasladaron los restos al anfiteatro correspondiente, además, la unidad que conducía, la cual, quedó estacionada a algunos metros del lugar de los hechos, también quedó bajo resguardo de las autoridades, sin embargo, todavía no se ha dado a conocer la identidad del conductor que perdió la vida.

La circulación en la carretera Toluca-Atlacomulco se vio afectada durante varias horas debido a este desafortunado episodio. Foto: FB: somosixtlahuacamx

Como se dijo antes, este caso tuvo una gran repercusión mediática debido a la crudeza y a la similitud que tuvo con lo ocurrido en Iztapalapa el pasado 3 de enero donde una enfermera identificada como Gaby “N” arrolló a un motociclista y arrastro su cuerpo durante varias calles tras una discusión vial, cabe mencionar que, en ambos casos los responsables huyeron, por lo que se ha originado una gran indignación al respecto entre la opinión pública.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO