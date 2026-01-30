Incendio en confinamiento de residuos moviliza a personal de dos municipios

Por. Benigno Solís/La Razón

ÉBANO, SAN LUIS POTOSÍ.- Un incendio arrasó con amplia zona del confinamiento de residuos, ubicado en el municipio de Ébano, San Luis Potosí.

El siniestro inició la tarde del jueves, acudiendo al sitio Bomberos Voluntarios de Tamuín, Protección Civil de Ébano y la brigada contra incendios de la empresa que opera ese lugar.

15 horas estuvieron trabajando los elementos en el confinamiento.

El incendio generó una enorme columna de humo negro que cubrió parte de la ciudad de Ébano.

Autoridades de ese municipio tuvieron que solicitar el apoyo de los bomberos de Tamuín, ante la magnitud del siniestro.

Una vez en el sitio, armaron un operativo para atacar las llamas que poco a poco iban avanzando en ese terreno ubicado a un costado de la carretera Tampico-Valles.

Las maniobras fueron arduas ya que se prolongaron varias horas.

Fue hasta el amanecer del viernes que los cuerpos de emergencia lograron sofocar el incendio, dejando extenuados a los elementos que participaron.