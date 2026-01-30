Inicia en Tula el Segundo Festival del Cabrito

Gastronomía, concursos y tradiciones dan vida al Pueblo Mágico este fin de semana

Por. Staff

Tula, Tamaulipas.– Este viernes dio inicio en el Pueblo Mágico de Tula el Segundo Festival del Cabrito, un evento que reúne gastronomía, cultura y tradición para fortalecer la identidad regional y detonar la actividad turística.

El secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que el festival se desarrollará hasta el domingo 1 de febrero y tiene como objetivo honrar la herencia huasteca, apoyar a productores locales y promover uno de los platillos más representativos del estado.

Durante tres días, las y los asistentes podrán disfrutar de música, danza, exposición y venta de artesanías, así como espacios de convivencia familiar en un ambiente que celebra el sabor y la historia de la región.

Hernández Rodríguez señaló que la sede de esta edición es el Recinto Ferial de Tula, donde se concentran las actividades que buscan posicionar al municipio como un referente gastronómico y cultural de Tamaulipas.

El programa incluye concursos de parrilleros, la cabra más lechera, el cabrito más gordo, elaboración de quesos, cabalgata, muestra y subasta de ganado caprino, tianguis, concurso de mezcales, callejoneada y baile en la plaza principal.

“Es una fiesta que reconoce nuestras raíces y fortalece el desarrollo local. Tula abre sus puertas para compartir lo mejor de su gente y su cocina”, concluyó el funcionario.