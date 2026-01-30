La mexicana Katia Itzel García hará historia al arbitrar la primera final de la Copa de Campeones Femenil de la FIFA

La FIFA designó a Katia Itzel García para arbitrar la final entre Arsenal y Corinthians, con un cuerpo arbitral mexicano en Londres

MÉXICO.- El arbitraje mexicano tendrá presencia en un escenario histórico del futbol internacional, luego de que la FIFA anunció la designación de un equipo arbitral mexicano para la final de la primera edición de la Copa de Campeones Femenil.

La árbitra central será Katia Itzel García Mendoza, quien estará acompañada por Karen Janett Díaz y Sandra Ramírez como árbitras asistentes. Karen Hernández fungirá como cuarta árbitra, mientras que Diana Pérez Borja participará como asistente de VAR.

El partido definitorio se disputará en Londres y enfrentará a Arsenal y Corinthians, en lo que será la primera final de este nuevo torneo organizado por la FIFA para clubes femeniles.

El encuentro se realizará en el Arsenal Stadium, Londres (Inglaterra).

La designación forma parte del programa de arbitraje internacional del organismo rector del futbol y coloca a un cuerpo arbitral mexicano en un acontecimiento de alta visibilidad dentro del calendario global.

Dentro de la élite

Katia Itzel García se mantiene entre las árbitras mejor posicionadas a nivel mundial. De acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol, fue reconocida nuevamente como la sexta mejor árbitra del planeta.

La silbante mexicana es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y alumna de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este es el segundo año consecutivo que aparece en el mismo sitio del ranking internacional.

García es la única representante de la Concacaf dentro del top 10 mundial, lo que la mantiene como una de las candidatas para integrar el grupo arbitral rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Con esta designación, México contará con representación arbitral en una final internacional organizada por la FIFA, en un torneo que marca el inicio de una nueva etapa en el futbol femenil de clubes.

¿Cómo llegaron las finalistas?

Arsenal clasificó al torneo en mayo del 2025, tras vencer al Barcelona en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Esa victoria les clasificó automáticamente para las semifinales, donde vencieron al potente equipo marroquí ASFAR en el estadio de Brentford el 28 de enero.

Por otra parte, Corinthians obtuvo la clasificación con una dramática victoria en penaltis ante Deportivo Cali en la CONMEBOL Copa Libertadores Femenina en octubre. También comenzaron su camino en la semifinal, donde derrotaron a las representantes de Concacaf, Gotham FC, ese mismo día más temprano.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR