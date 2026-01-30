Pacientes del IMSS regresan estables a Ciudad Madero tras accidente carretero.

Por Mario Prieto

La Razón

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas informó que los pacientes involucrados en un accidente vehicular registrado la madrugada de este viernes en la Carretera Nacional, a la altura del municipio de Linares, Nuevo León, se encuentran estables y ya retornan a Ciudad Madero.

El percance ocurrió en el kilómetro 136 y estuvo involucrado un autobús que trasladaba a derechohabientes del IMSS y a sus familiares hacia la ciudad de Monterrey, donde acudirían a consultas médicas programadas. Autoridades confirmaron que no se reportaron personas fallecidas.

De acuerdo con el reporte oficial, la mayoría de los pasajeros presentó contusiones menores y fracturas que no ponen en riesgo la vida. Las personas lesionadas fueron valoradas en unidades médicas de Nuevo León, mientras que un paciente catalogado como grave fue trasladado a la Unidad Médica de Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia No. 21, en Monterrey.

El resto de los pasajeros fue atendido en el lugar del incidente y no requirió hospitalización. Actualmente, quienes no ameritaron atención médica especializada regresan a Ciudad Madero en condiciones estables y acompañados por personal del Instituto.

El IMSS en Tamaulipas señaló que las citas médicas serán reprogramadas para garantizar la continuidad de la atención y que se mantiene comunicación con las autoridades correspondientes y la empresa transportista para esclarecer las causas del accidente.