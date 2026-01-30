Refuerzan seguridad en Tampico y cae presunto asaltante de tienda

Se hace el llamado a las tiendas de autoservicio y a quien haya sido víctima de estos hechos para que ponga la denuncia correspondiente

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A raíz del reforzamiento de la seguridad por parte de la Guardia Estatal en Tampico, se obtuvieron los primeros resultados con la detención de un presunto responsable de un asalto a una tienda de autoservicio, informó Amelia Trejo Hernández, presidenta de la Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil del cabildo porteño.

Indicó que el aseguramiento se logró gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, luego de exhortos realizados desde el Ayuntamiento para fortalecer la presencia policial en zonas con mayor incidencia delictiva.

“Se le había hecho un exhorto al coordinador de la Guardia Estatal y siempre accede a nuestras peticiones y a apoyarnos. Nosotros estamos trabajando los tres órdenes de gobierno en coordinación federal, estatal y municipal”

Dijo que para que este tipo de delitos no queden impunes, es indispensable que los propietarios de las tiendas de autoservicio y las personas afectadas interpongan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

“Hacemos el llamado a las tiendas de autoservicio y a quien haya sido víctima de estos hechos para que ponga la denuncia correspondiente”

Al ser cuestionada sobre si el detenido estaría relacionado con el asalto registrado la semana pasada en una tienda de conveniencia ubicada en la calle semipeatonal Salvador Díaz Mirón, Trejo Hernández aclaró que será la Fiscalía estatal la encargada de determinar su posible responsabilidad.