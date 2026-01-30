Respira gasto familiar… no sube el huevo

Se mantiene sin alzas el costo del kilogramo de huevo

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

Mientras algunos productos de la canasta básica presentan ajustes propios de la temporada, el precio del huevo se mantiene estable y en niveles accesibles, lo que representa un alivio directo para la economía de los hogares, señaló el comerciante frutero Fernando Tovar Soto.

Indicó que, a diferencia de años anteriores, el huevo no ha registrado incrementos significativos y actualmente puede encontrarse en un rango de entre 50 y 60 pesos la tapa en fruterías y expendios.

“El huevo está barato, todavía está barato”, afirmó, al recordar que en otros periodos llegó a alcanzar precios de hasta 80 o 90 pesos, situación que hoy no se presenta y permite mantener su consumo cotidiano.

Esta estabilidad, explicó, ayuda a compensar las variaciones que comienzan a observarse en algunos productos agrícolas, particularmente en frutas y verduras, cuyos precios dependen del cambio de zonas productoras y del volumen de cosecha disponible.

En el caso del tomate, detalló que existe una marcada variabilidad de precios, que van desde los 10 hasta los 29 pesos por kilo. Esta diferencia obedece a la coexistencia de siembras tardías en Tamaulipas, que aunque ofrecen producto de menor tamaño y vida útil, permiten precios más bajos para consumo inmediato, mientras que el tomate de mayor calidad y apto para almacenaje se comercializa a un costo más elevado.

Respecto a la cebolla, señaló que se mantiene como uno de los productos más estables del mercado, con precios al público que oscilan entre 8 y 15 pesos por kilo, lo que favorece el abasto constante sin presionar el gasto familiar.

La papa, por su parte, comienza a mostrar un ligero incremento debido al cierre de producción en estados del centro del país como Puebla e Hidalgo, que manejan altos volúmenes. Con el arranque de nuevas zonas productoras, principalmente en Michoacán, el precio al consumidor se ubica actualmente entre 20 y 23 pesos por kilo, aunque algunos distribuidores logran sostenerlo por debajo de ese rango.

En cuanto al chile, explicó que su comportamiento también responde a la estacionalidad y a la disponibilidad regional, por lo que se presentan fluctuaciones moderadas en precio y calidad, sin que hasta el momento se registre un impacto severo para el consumidor.

Finalmente, Tovar Soto subrayó que la combinación de un huevo barato y verduras con ajustes graduales permite que la canasta básica se mantenga relativamente equilibrada, dando margen a las familias para planear mejor su gasto semanal sin sacrificar el consumo de alimentos esenciales.