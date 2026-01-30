Sanciona IETAM violencia política de género contra regidora trans de Tampico

El presidente del organismo electoral confirmó la decisión unánime del Consejo tras la lectura del resolutivo.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Por unanimidad, el Instituto Electoral de Tamaulipas sancionó actos de violencia política contra las mujeres en razón de género cometidos en perjuicio de la regidora trans de Tampico, Lorena Ortiz Ramírez, resolviendo un caso que se originó al interior del Cabildo porteño.

En sesión a distancia, el Consejo General del IETAM aprobó el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial PSE-24/2025, en el que se declaró existente la infracción atribuida a Ma. del Carmen Díaz Barrios, regidora del Ayuntamiento de Tampico, y a Guadalupe Menéndez Balderas, presidenta de la Asociación Civil Artículo 39.

El presidente del organismo electoral, Juan José Ramos Charre, confirmó la decisión unánime del Consejo tras la lectura del resolutivo por parte del secretario ejecutivo, Juan de Dios Álvarez Ortiz.

“Solicito respetuosamente que quienes estén por la afirmativa puedan ser tan amables de manifestarlo levantando la mano… habiéndose tomado nota del sentido de la votación, doy fe, Consejero Presidente, existe unanimidad del proyecto de resolución que corresponde al punto cuatro del orden del día”

El IETAM determinó que Ma. del Carmen Díaz Barrios incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que se le impuso una sanción consistente en apercibimiento, la cual podría incrementarse en caso de reincidencia, además de la obligación de cumplir con medidas de reparación integral.

En el caso de Guadalupe Menéndez Balderas, el órgano electoral resolvió imponerle una amonestación pública, así como el cumplimiento de las medidas de reparación correspondientes.

Ambas fueron inscritas por seis meses en los Registros Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en el catálogo de sujetos sancionados del IETAM.

«Es existente la infracción atribuida a Ma del Carmen Díaz Barrios consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género. Por lo que se impone una sanción consistente en apercibimiento la cual podría aumentar en caso de reincidencia. Es existente la infracción atribuida a Guadalupe Menéndez Balderas consistente en violencia política contra las mujeres por razón de género se impone sanción consistente en amonestación pública la cual podría aumentar en caso de reincidencia»

La autoridad electoral advirtió que las sancionadas deberán acatar las medidas de reparación y las garantías de no repetición, además de informar al Instituto sobre su cumplimiento, ya que de no hacerlo podría iniciarse un procedimiento sancionador por desacato.

Fue el 5 de noviembre, durante una sesión de Cabildo, cuando en asuntos generales se dio lectura a un oficio en el que se hacía referencia a “un regidor identificado como Lorena”, hecho que motivó a Lorena Ortiz Ramírez a presentar las denuncias que hoy derivan en esta resolución.