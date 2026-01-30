Supera Dos bocas a Refinería Madero

La estabilidad operativa de las refinerías tradicionales ya no garantiza participación dentro del Sistema Nacional de Refinación, ante el acelerado incremento en la capacidad de procesamiento de Dos Bocas

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

La operación de la Refinería Madero se mantuvo estable durante 2025, con niveles mensuales cercanos a los 100 mil barriles diarios, sin embargo, su participación dentro del Sistema Nacional de Refinación se redujo en términos relativos ante el incremento acelerado de la producción en la refinería de Dos Bocas.

Datos de la Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos indican que Madero operó durante el año en un rango de 91 a 108 mil barriles diarios, con variaciones moderadas y sin paros prolongados, lo que permitió sostener una carga constante.

En contraste, Dos Bocas pasó de niveles mínimos al inicio del año a cerrar diciembre con 263 mil barriles diarios, convirtiéndose en una de las plantas con mayor volumen de procesamiento al final del ejercicio, lo que modificó el equilibrio histórico entre las refinerías del país.

Mientras tanto, complejos como Tula y Salina Cruz se mantuvieron como los principales centros de refinación, con picos superiores a los 220 mil barriles diarios, concentrando gran parte del procesamiento nacional.

En este escenario, Madero se ubicó en el bloque de refinerías de carga media, junto con Salamanca y Cadereyta, con un aporte constante pero menor frente a las plantas de mayor capacidad, de acuerdo con el mismo registro institucional.

El comportamiento de 2025 refleja una etapa de transición en el sistema de refinación, donde la estabilidad operativa ya no es suficiente para sostener participación relativa, ante la incorporación de nueva infraestructura y la reconfiguración de flujos de procesamiento.