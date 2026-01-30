VIDEO: Ebrio causa destrozos en aeropuerto y finge caer por las escaleras para evitar se detenido

El hecho ocurrió en el Aeropuerto de Antofagasta, donde el sujeto protagonizó un altercado con funcionarios, fue grabado y viralizado en redes sociales

CHILE.- El exceso de alcohol puede causar que cualquiera haga desfiguros, así le pasó a este hombre quien en estado de ebriedad protagonizó un conflicto con personal del Aeropuerto de Antofagasta en Chile, donde se puso a discutir con personal de una aerolínea quienes no le dejaron abordar el vuelo por estar pasado de copas.

El hombre se hizo de palabras con funcionarios del lugar y otros pasajeros grabaron todos los hechos, pues lanzó amenazas contra el personal de la aerolínea. Ante esto los carabineros tuvieron que enfrentarlo para poner orden y de manera inesperada el sujeto se lanzó por las escaleras fingiendo una caída digan de un actor de doblaje.

La acción causó sorpresa y risas entre los presentes quienes no perdieron oportunidad de grabarlo pues la caída fue tan falsa que nadie le creyó que se haya lastimado. Aventarse por las escaleras no le valió evitar la detención, pues fue acusado de alterar el orden público dentro del recinto aeroportuario.

Ebrio se arroja por las escaleras en una caída totalmente falsa

Varios de los presentes en el aeropuerto grabaron el hecho, que rápidamente se difundió en redes sociales. En uno de los registros se escucha a una mujer comentar:

“Es como cuando van a encerrar delincuentes y se siguen pegando”, frase que terminó por viralizar aún más el video.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO