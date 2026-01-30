VIDEO: Jovencita humilla a sus agresores, no sabían que practica Artes Marciales Mixtas

Una joven demostró sus habilidades en Artes Marciales Mixtas al defenderse de un presunto ataque de bullying efectuado por sus compañeros de escuela

NUEVA YORK. ESTADOS UNIDOS.- En días recientes se viralizó en redes sociales un impactante video sobre una chica que se defiende brutalmente con técnicas de Artes Marciales Mixtas (MMA) de un grupo de jóvenes que arribaron a la pizzería en la que ella se encontraba para atacarla y documentar la agresión en imágenes.

Los hechos ocurrieron en Nueva York, específicamente en una pequeña localidad en el condado de Erie llamada Depew, que cuenta con aproximadamente 16.000 habitantes. Según las imágenes publicadas, la joven se encontraba en el restaurante Pan Pizza Co Lancaster cuando al menos tres mujeres, aparentemente de su misma edad, entraron directamente a golpearla.

En el video, se observa cómo las atacantes bajan de un automóvil y se dirigen al local. Tras pasar la puerta, la mujer que iba hasta adelante y vestía con playera negra se abalanza sobre la víctima, quien ha sido identificada en redes sociales como Grace.

Antes de que la primera atacante pudiera lastimarla, Grace bloquea varios golpes y luego la levanta y la coloca contra el suelo para quitársela de encima. Tras derribar a la agresora se enfrenta al resto de las chicas que planeaban lastimarla, incluida la persona que se encontraba grabando los hechos, por lo que el video se corta abruptamente.

Versiones en redes sociales

Si bien no existen datos oficiales sobre los hechos, las versiones en redes sociales especifican que la agresión a Grace fue encabezada por cinco de sus compañeros de escuela (dos hombres y tres mujeres) y respondía a un caso de acoso escolar o “bullying”.

De acuerdo con los reportes, las autoridades dictaminaron que Grace actuó en defensa propia, por lo que no se presentaron cargos en su contra; no obstante, no han emitido declaraciones oficiales sobre los hechos, ni si existe alguna investigación por parte de los directivos escolares dentro de la institución a la que asiste el grupo.

Los hechos ocurrieron en una pizzería de Estados Unidos localizada en Nueva York. | Captura de pantalla: X

La publicación en redes sociales se ha viralizado rápidamente. En una de las cuentas de X en las que el video fue compartido las visualizaciones ya superan el millón, pese a que fue publicado hace menos de 24 horas. Por su parte, en Facebook, las imágenes alcanzan casi 6 mil reacciones y superan las 10 mil veces compartidas.

Los usuarios en redes dividieron sus opiniones sobre los hechos; si bien algunos celebran que la chica pudo actuar en defensa propia, muchos otros externan su preocupación por que las autoridades permitan que los casos de acoso escolar escalen a tales instancias y exhortan a los adultos responsables a prestar más atención a las conductas de los menores.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO