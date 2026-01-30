VIDEO: «Me van a regañar», la violinista Esmeralda Camacho aclara rumores de su supuesto romance con Nodal

La joven es parte del equipo de músico del cantante mexicano, de 27 años de edad, con quien fue vinculada amorosamente

MÉXICO.- Por primera vez la violinista Esmeralda Camacho habló de la polémica con Christian Nodal y Ángela Aguilar, ya que la noche de ayer se reencontró en el escenario con el cantante mexicano, de 27 años de edad, quien se presentó en el palenque de la Feria de León.

Al término del concierto la música fue entrevistada por un reportero del programa “Ventaneando”, que preside la periodista Paty Chapoy. Aunque la plática fue breve, la violinista habló de la velada musical junto al intérprete de “Botella tras botella” y de cómo es su relación con él y la hija de Pepe Aguilar.

“No, no, no”, dijo la violinista Esmeralda Canape cuando el periodista le externó que sus fans estaban preocupados por pensaron que fue despedida a petición de Ángela Aguilar, de 22 años, después de que fue vinculada amorosamente con Christian Nodal.

Qué dijo la violinista Esmeralda Camacho de la polémica con Christian Nodal y Ángela Aguilar

Asimismo, Esmeralda Camacho dijo que “todo (está) super bien” con el cantante sonorense y la heredera de la dinastía Aguilar cuando fue cuestionada acerca de cómo es la relación con el matrimonio Nodal Aguilar tras las especulaciones de un triángulo amoroso.

El reportero trató de ahondar en la polémica de la violinista con Christian Nodal y Ángela Aguilar, pero la música añadió “no, de verdad, bueno, todo bien”. A fin de cortar la entrevista, la integrante del equipo de músicos del cantante expresó lo siguiente:

“Ay, me van a regañar. Ya me voy, pero te agradezco mucho. No, no, nada, o sea, no puedo hablar”.

Debido a la postura de la violinista Esmeralda Canape, el reportero le preguntó “¿hay contratos?”, de modo que respondió “sí exacto”. Tampoco quiso enviarle un mensaje a sus fans, ya que expuso “no, de verdad, es que no hablo del tema, pero de la música… Ojalá que hayan disfrutado muchísimo”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO