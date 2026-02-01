Abre Museo de la Ciudad de Tampico durante el puente largo para recibir a visitantes

El museo de la ciudad Tampico operará este lunes en horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Una alternativa cultural disponible tienen en este primer puente vacacional del 2026 quienes visiten el puerto jaibo; el Museo de la Ciudad de Tampico mantendrá puertas abiertas para el público en general este lunes 2 de febrero.

La directora del recinto, Elvia Holguera Altamirano, informó que en una práctica habitual se ha convertido la apertura del recinto que resguarda la historia de la ciudad, porque muchas familias y turistas aprovechan los días de descanso para realizar actividades culturales.

“Es común que los lunes festivos tengamos buena afluencia, porque la gente busca opciones diferentes para aprovechar su tiempo libre”

Holguera Altamirano expresó que la asistencia varía, de acuerdo con el clima; sin embargo, en jornadas favorables el museo ha recibido hasta 270 visitantes en un solo día, lo que confirma el interés de la población por la historia y el patrimonio de Tampico.

El museo de la ciudad Tampico operará este lunes en horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Se recomienda a quienes asistan que lleguen antes de las 4:45 de la tarde para realizar el recorrido con tranquilidad.

Holguera Altamirano indicó que un recorrido general tiene una duración aproximada de una hora y media, aunque también existen recorridos más breves para quienes disponen de poco tiempo.

“Siempre invitamos a que regresen, porque el museo se disfruta mejor con calma”

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía y a los turistas a aprovechar el puente largo para conocer o redescubrir el Museo de la Ciudad de Tampico, uno de los espacios que resguardan la memoria histórica del puerto.