Américo inaugura Festival del Cabrito

El gobernador abrió la segunda edición del Festival del Cabrito en Tula y destacó la carretera Mante-Ocampo-Tula y el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026 como palancas para el desarrollo del altiplano

TULA.- El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró la segunda edición del Festival del Cabrito en Tula, Pueblo Mágico del altiplano, en una jornada que combinó identidad cultural, promoción turística y una agenda de desarrollo enfocada en la conectividad y el fortalecimiento productivo regional.

Ante productores de ganado caprino, expositores y emprendedores reunidos en el Recinto Ferial, el mandatario convocó a prepararse para capitalizar las oportunidades que abrirá el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, que se realizará en Tamaulipas y colocará a Tula en el escaparate nacional del turismo cultural.

Villarreal Anaya subrayó que la próxima apertura de la carretera Mante-Ocampo-Tula será un detonante estratégico para el altiplano, al mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y facilitar el flujo de mercancías, visitantes y servicios, con impacto directo en la economía local y el bienestar social.

El gobernador destacó además que, para dar valor agregado a la ganadería caprina, el Gobierno del Estado impulsa con apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas un proyecto de rastro TIF para pequeñas especies, orientado a fortalecer la cadena cárnica y generar mejores ingresos para las familias productoras.

Al dar la bienvenida, el alcalde René Lara Cisneros agradeció el respaldo estatal y afirmó que el Festival del Cabrito ha evolucionado de un encuentro productivo a una plataforma turística que proyecta a Tula como referente cultural y gastronómico del altiplano tamaulipeco.

El secretario de Turismo informó que Tula se consolidó en el último año como uno de los destinos más visitados del estado, con una afluencia superior a 300 mil personas, mientras que Desarrollo Rural subrayó que la ganadería caprina es identidad, historia viva y sustento para decenas de familias.

Tras el acto inaugural, el gobernador recorrió los stands gastronómicos y artesanales del festival, acompañado por integrantes del gabinete estatal, alcaldes de la región y representantes de entidades vecinas, en una jornada que articuló cultura, producción y desarrollo regional.