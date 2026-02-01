Motociclista derrapa en acceso al puente Tampico

El motorista se desplazaba aparentemente a velocidad inmoderada y a la altura del museo del Niño perdió el control de la unidad para luego derrapar varios metros

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Heridas en el rostro y golpes en distintas partes del cuerpo, sufrió un motociclista al derrapar en uno de los accesos al puente Tampico.

El hombre se negó a ser atendido cuando arribaron al sitio Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

Posteriormente, se retiró del lugar hacia la localidad de Mata Redonda en Pueblo Viejo, Veracruz.

El accidente ocurrió la mañana del domingo, en un acceso al puente que conecta con el norte de Veracruz.

El motorista se desplazaba aparentemente a velocidad inmoderada y a la altura del museo del Niño perdió el control de la unidad para luego derrapar varios metros, resultando con algunas lesiones.

Al punto llegaron Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas para atenderlo pero el afectado se negó a ello.

Optó por retirarse a toda prisa dirigiéndose al lado veracruzano donde fue alcanzado nuevamente por los voluntarios pero una vez más se negó a sed atendido.

Elementos de la Guardia Estatal arribaron al lugar del accidente donde dejó la moto el lesionado para tomar conocimiento del percance vial.