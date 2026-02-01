Persiste falla de alumbrado en el Libramiento

No ha sido posible restablecer el servicio de alumbrado público debido al elevado volumen de cable robado

Por Salvador Valadez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Carlos Charles Ortiz, secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, informó que aún existen sectores, como el libramiento, donde no ha sido posible restablecer el servicio de alumbrado público debido al elevado volumen de cable robado; no obstante, aseguró que se trabaja para recuperar el servicio lo más rápido posible.

Indicó que colonias y avenidas como La Paz y José Sulaiman, que resultaron afectadas por este delito, ya fueron atendidas y cuentan nuevamente con iluminación, aunque reconoció que en el libramiento el daño fue mayor por la cantidad de metros lineales sustraídos.

Detalló que a finales de diciembre se registraron los robos más grandes de cableado de alumbrado público, con cerca de 2 mil 500 metros lineales, mientras que en la primera semana de enero se presentó un nuevo incidente; desde entonces, señaló, no se han tenido más reportes.

Precisó que los casos fueron turnados al área jurídica del Ayuntamiento, donde se presentaron las denuncias correspondientes y se solicitó a las autoridades el reforzamiento de la vigilancia en los puntos considerados críticos.

Agregó que el monitoreo de reportes ciudadanos, principalmente a través de redes sociales, permitió identificar las zonas más afectadas, como las avenidas La Paz y José Sulaiman, las cuales ya fueron atendidas; actualmente, dijo, solo resta concluir la reposición del cableado en el libramiento, donde se está gestionando el material necesario.

Mencionó además que la infraestructura municipal también ha sufrido daños por accidentes viales; como ejemplo, refirió que el pasado fin de semana un choque derribó un poste con su luminaria, por lo que se mantiene negociación con los responsables para que repongan los daños.

En cuanto al servicio de recolección de basura, aseguró que este lunes se logró normalizar la operación en las colonias que presentaban rezagos; explicó que el atraso se originó en diciembre y se extendió a enero por la carga de trabajo acumulada