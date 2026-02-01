Refuerzan vacunación contra el sarampión; descartan casos en Tampico y la región

Reiteran el llamado a acudir a las unidades de salud para completar los esquemas correspondientes y mantener la protección de la niñez

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- En la zona sur de Tamaulipas no se tiene registrado ningún caso de sarampión, incluido Tampico, aseguró el director del Distrito Salud para el Bienestar II, Marco Antonio Robles Mejía.

Señaló que las acciones actuales están enfocadas exclusivamente en la prevención mediante el reforzamiento de las campañas de vacunación.

“El mensaje es claro: no hay casos de sarampión en la región. Lo que estamos haciendo es prevenir, fortaleciendo la cobertura de vacunación”

Indicó que se incentiva a la población a acudir a vacunarse, principalmente a pacientes pediátricos nacidos en 2020, quienes deben contar con el esquema completo conforme a la Cartilla Nacional de Vacunación, que contempla la aplicación de la vacuna contra sarampión al año de edad y un refuerzo a los seis años.

“Es importante que madres, padres y tutores revisen la cartilla y verifiquen que las niñas y los niños tengan sus vacunas completas”

Robles Mejía explicó que no se trata de campañas extraordinarias, sino de acciones ordinarias intensificadas para ampliar la cobertura, las cuales incluyen brigadas casa por casa y atención permanente en centros de salud.

“Hemos aplicado alrededor de 7 mil dosis de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), y la respuesta de la población ha sido positiva”

Robles Mejía agradeció la participación ciudadana en las jornadas.

“La prevención funciona cuando todos hacemos nuestra parte»

Reiteró el llamado a acudir a las unidades de salud para completar los esquemas correspondientes y mantener la protección de la niñez.