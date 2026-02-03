Aparecen diez nuevas gasolineras

Construyen 10 nuevas gasolineras en dos años en la ciudad

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En la zona centro de Tamaulipas no se tiene registro del cierre de estaciones de servicio, y por el contrario, en los últimos dos años se han abierto al menos diez nuevas gasolineras, sumando un total de 79 en Ciudad Victoria, informó el empresario gasolinero y ex presidente de la organización Meta C-40, Enrique Cárdenas del Avellano.

Indicó que dentro de su grupo no se ha registrado el cierre de ninguna estación, aunque sí se han dado cambios de franquicia, principalmente de marcas extranjeras a Pemex, decisión que depende directamente de los propietarios.

Precisó que, en general, las estaciones continúan operando bajo marcas como Mobil, Shell, Gulf, Oxxo Gas y Pemex, además de algunas con “bandera blanca”, que pueden adquirir combustible del proveedor que elijan.

En la zona centro existen 79 estaciones de servicio y la mayoría respeta el acuerdo de mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. En el caso de la gasolina Premium y el diésel, no existe un pacto formal, aunque los precios se mantienen en rangos similares.

De acuerdo con el portal GasolinaMX.com, este lunes 2 de febrero el precio promedio de la gasolina Magna fue de 21.95 pesos por litro, la Premium de 23.93 pesos y el diésel de 23.49 pesos. La estación con el precio más alto de la Magna fue la ubicada en la carretera Interejidal “Romeo Vázquez”, con 22.63 pesos por litro, mientras que la más económica fue Petro Fuels, en el bulevar Naciones Unidas, con 20.79 pesos.

En cuanto a la gasolina Premium, el precio más alto se registró en Servicios Gasolineros de México, en el bulevar San Juan Bosco, con 24.99 pesos por litro, y el más bajo en Servicio Trece Carrera y Gasolinera Campestre, ambas con 22.79 pesos.