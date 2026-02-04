Bloquea la Avenida por hijo desaparecido

El padre de un estudiante desaparecido provocó bloqueo de 4 horas en la Ave. de la Industria; advierte que protestas escalarían a puertos estratégicos del país

Por Oscar Figueroa

Expreso La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Un bloqueo de cuatro horas en la Avenida de la Industria de Altamira por la desaparición de un joven cadete, provocó un caos vehicular este martes y derivó en una advertencia de protestas en varios puertos.

Miguel Becerra, padre del estudiante desaparecido, sentenció que si las autoridades no localizan a su hijo Miguel Darío Becerra Chávez en un plazo de dos días, las protestas escalarán hacia los principales recintos portuarios de México.

“Me van a cerrar los puertos, yo los voy a cerrar, yo quiero a Darío y lo quiero ya”, manifestó el padre del joven durante la movilización que generó filas de vehículos de hasta tres kilómetros.

Por su pasada trayectoria en la Secretaría de Marina, el señor Becerra cuenta con el respaldo de redes civiles en diversas zonas costeras.

Esta red de contactos está dispuesta a paralizar la actividad comercial en terminales estratégicas como medida de presión ante la falta de resultados.

“Voy atender las indicaciones de las autoridades, pero si Darío no aparece el día de mañana en mi casa, voy a volver a cerrar, no solo aquí, les voy a cerrar los puertos, el de Veracruz, Mazatlán, Vallarta que es donde tenemos gente”.

Después de reunirse con personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas,

la familia, con residencia en Altamira, otorgó este plazo bajo la promesa de una búsqueda exhaustiva por parte de las instituciones.

Sin embargo, la advertencia de un conflicto mayor en los puertos de ambos litorales del país permanece vigente.

“El compromiso de las autoridades es buscar a Darío. Tengo gente que me conoce en esos lugares, me hablaron de esos sitios, les dije que esperemos, si en dos días no está Darío vamos a cerrar”, apuntó Miguel Becerra.

Con pancartas y lonas, el grupo de manifestantes estuvieron sobre la avenida

para visibilizar el caso del estudiante de quinto grado de la carrera de medicina naval en la escuela médico naval de la Semar en la Ciudad de México y de quien no se tiene rastro desde el pasado 20 de octubre del 2025.

El bloqueo inició a las 07:00 horas, a la altura del fraccionamiento Náutico Residencial y terminó antes del mediodía.

De acuerdo con las fichas de búsqueda exhibidas durante la manifestación, Miguel Darío Becerra Chávez tiene 22 años de edad, mide 1.67 metros y es de complexión delgada. Como característica particular, su familia menciona una cicatriz en la cabeza.

El señor Miguel Becerra, explicó que el 20 de octubre, la escuela naval de la Ciudad de México les informó que su hijo estaba desaparecido.

“En la escuela nos dijeron que la última ubicación del celular marcaba en el municipio Aldama y nos dijeron que teníamos que poner la denuncia por desaparición”.

La última vez que habló con su hijo fue el 19 de octubre y le mencionó que estaría ocupado toda la semana, incluso había comprado boletos para el cine ya que iría con su novia.

Puntualizó que su hijo no tenía motivos para viajar a la zona y “en la escuela solo nos dicen que se perdió, que está desparecido y no llegó a sus prácticas a un hospital civil en la Ciudad de México”.







