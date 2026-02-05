Aumenta interés por la CURP biométrica entre adultos mayores en Tampico

La funcionaria expresó que aunque el interés ha ido en aumento, el trámite no es obligatorio y puede realizarse a lo largo de todo el 2026.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPA.S- Hasta 20 personas al día, gran parte adultos mayores, acuden a la Segunda Oficialía del Registro Civil en el centro de Tampico, para solicitar información sobre el trámite de la CURP Biométrica, informó Lluvia Ortega Maldonado, titular de la Primera Oficialía del Registro Civil en el municipio.

“Unas 20 sí van… tienen todo el 2026 para hacer su trámite y los que sí van estamos hablando de adultos mayores. Creo que sí ya lo están solicitando. No es obligatorio, tienen todo 2026 para poder hacer su trámite”

Ortega Maldonado expresó que en caso de requerir la CURP Biométrica de manera urgente, actualmente solo puede tramitarse en la Coordinación General del Registro Civil del Estado, ubicada en Ciudad Victoria, ya que en Tampico aún no se cuenta con los módulos correspondientes.

“Por lo pronto ya lo tiene la Coordinación General del estado, ahí ya se encuentran los tres módulos de lo que es el CURP biométrico; para las personas que ya lo requieran pueden ir a Ciudad Victoria, tienen todo 2026 para realizar el trámite. Se supone van a llegar con nosotros módulos, todavía no tenemos la fecha, por si gustan esperar a que lleguen a los municipios”

Finalmente, señaló que para realizar el trámite en la capital del estado es necesario presentar acta de nacimiento, INE y CURP, y que el procedimiento tiene una duración aproximada de 15 minutos.