Avanza COMAPA SUR en la rehabilitación gradual de la red sanitaria

Las acciones se realizan en la esquina de las calles Límite Sur y Loma Bonita, donde se sustituye tubería de 18 pulgadas

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- COMAPA SUR desarrolla un programa integral y gradual de rehabilitación de la red sanitaria en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, enfocado en la renovación de tramos que han superado su vida útil y presentan mayor desgaste, con base en diagnósticos técnicos que permiten fortalecer el funcionamiento del sistema de drenaje.

En ese contexto, se trabaja en la rehabilitación de una línea general de drenaje en la colonia Jesús Elías Piña, obra que se ejecuta en dos etapas: una primera de 70 metros lineales y una segunda de la misma extensión, sumando un total de 140 metros lineales.

Las acciones se realizan en la esquina de las calles Límite Sur y Loma Bonita, donde se sustituye tubería de 18 pulgadas, beneficiando directamente a las familias de este amplio sector, así como a una parte de la colonia El Charro, al mejorar la capacidad y confiabilidad del sistema sanitario.

Estos trabajos se llevan a cabo de manera coordinada con el Ayuntamiento de Tampico, lo que permite optimizar tiempos de ejecución, reducir afectaciones a la vialidad y avanzar de forma ordenada en la modernización de la infraestructura sanitaria, como parte de un proceso continuo de atención a la red.