Balacera en el centro de Monterrey deja al menos siete lesionados

Los hechos ocurrieron en el cruce de la Avenida Juárez y calle Aramberri en el estado de Nuevo León

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Una balacera registrada la tarde de este jueves 5 de enero en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León dejó al menos 7 personas heridas. Fue alrededor de las 18:00 horas cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en el cruce de la Avenida Juárez y Calle Aramberri.

Como resultado de estos hechos, cinco mujeres y dos hombres resultaron lesionados, presuntamente por rozones o impactos directos de bala. Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria, posteriormente trasladaron a las siete personas heridas a distintos hospitales de la localidad.

De acuerdo con versiones preliminares, al menos 4 sujetos intercambiaron disparos a escasos metros del Mercado Juárez, sobre la avenida Juárez, entre las calles Aramberri y Modesto Arreola Poniente, en el municipio de Monterrey, provocando que los traseúntes corrieran para resguardarse, generando momentos de pánico.