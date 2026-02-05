Consolidan “Presidencia cerquita de ti”

Fortalecen este programa que impulsa la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas que es cercano a la ciudadania, con la participación de dependencias estatales

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- El programa insignia del Gobierno Municipal, “Presidencia Cerquita de Ti”, regresó a la colonia Los Artistas, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, para atender desde territorio a la ciudadanía y que, en esta nueva etapa, amplía su alcance con la incorporación de dependencias estatales, fortaleciendo la coordinación institucional y la atención inmediata a las familias.

En el lugar se instalaron módulos municipales de la Presidencia Municipal, Bienestar Social, Desarrollo Urbano, Ingresos, así como áreas de atención ciudadana, donde se brindaron asesorías gratuitas, orientación sobre programas sociales, trámites municipales y canalización directa de solicitudes, permitiendo a las y los vecinos resolver gestiones sin salir de su colonia.

La alcaldesa destacó que este esfuerzo conjunto permite que vecinas y vecinos accedan, en un solo lugar, a asesorías gratuitas, trámites civiles, fiscales y servicios de salud, sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales, reafirmando una política pública cercana, humana y eficiente.

Al respecto, la presidenta municipal enfatizó la importancia de este programa como una herramienta de transformación social.

“Con ‘Presidencia Cerquita de Ti’ refrendamos nuestro compromiso de gobernar desde el territorio, escuchando y atendiendo directamente a la ciudadanía. Hoy damos un paso más al sumar dependencias estatales, porque creemos en un gobierno cercano, coordinado y que resuelve las necesidades reales de las familias de Nuevo Laredo”, afirmó Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Como parte de esta nueva etapa, se incorporaron módulos de atención con dependencias del Gobierno del Estado como la Oficina Fiscal del Estado que brindó atención para trámites de licencias, placas e impuestos estatales, mientras que la Jurisdicción Sanitaria ofreció servicios preventivos como detección de glucosa, toma de presión arterial, prueba de hemoglobina glucosilada, vacunación y pruebas rápidas de VIH, VDRL y hepatitis.

También se instaló el Registro Civil, que ofrecía trámites como registro de nacimiento, defunción, adopción y reconocimiento de hijos; regularizaciones y cancelaciones, correcciones administrativas, anotaciones de cambio de régimen patrimonial, certificaciones diversas y la gestión de divorcios administrativos.

De igual forma, se contó con un espacio donde el Colegio de Notarios ofreció asesoría gratuita sobre temas de materia civil, inmobiliaria, sucesoria y mercantil.

Los asistentes también disfrutaron de diferentes presentaciones artísticas a cargo de la Dirección de Arte y Cultura, además de la tradicional lotería.

El Gobierno Municipal continuará llevando este programa a más colonias de la ciudad, consolidando una visión de gobierno sensible, incluyente y enfocado en mejorar la calidad de vida de las y los neolaredenses.