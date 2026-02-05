Cuatro lesionados, saldo de encontronazo

Uno de los vehículos no hizo el alto cuando el semáforo tenía luz roja, provocando el choque.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Cuatro personas resultaron lesionadas, en fuerte colisión protagonizada por dos vehículos, en la zona centro de Tampico.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja base Tampico y Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas atendieron a los afectados.

El encontronazo se presentó la mañana del jueves, en calle Álvaro Obregón y Matienzo, a la altura del parque Méndez.

En el mismo estuvieron involucrados un Dodge Avenger en color negro y un Nissan Versa habilitado como taxi.

El primero circulaba sobre la Matienzo y al momento de intentar cruzar la intersección, impactó al taxi en el costado izquierdo, provocando que el carro del transporte público diera un giro para quedar a unos metros del punto original del percance.

Los cuatro pasajeros del Versa resultaron con golpes en distintas partes del cuerpo.

Al sitio se trasladaron Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas y socorristas de Cruz Roja para dar los primeros auxilios a los afectados.

Tres quedaron policontundidos aunque sus lesiones no eran de gravedad por lo que se descartó su traslado a un hospital.

Una mujer fue llevada en ambulancia a un nosocomio para descartar una posible lesión de cadera.

Personal de Tránsito intervino en el hecho para deslindar responsabilidades y para encargarse de la vialidad ya que ambos carros obstruían uno de los dos carriles de sur a norte.