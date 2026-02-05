Designan a Norberto García Repper como nuevo Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas

Antes de tomar protesta como nuevo Fiscal Anticorrupción, el Congreso del Estado aceptó la renuncia que presentó como Magistrado integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial en Tamaulipas

Por. Perla Reséndez

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Andrés Norberto García Repper Favila fue designado como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, al obtener las dos terceras partes de los votos de los integrantes del Congreso del Estado.

Durante la sesión de este jueves, se dio a conocer el oficio dirigido por el Coordinador General del Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Ernesto González Espriella.

Mismo que contenía los resultados de las evaluaciones practicadas por el Centro de Control y Evaluaciones y Control de Confianza de Prevención y Reinserción Social a Julieta Elena Martínez Trejo, Andrés Norberto García Repper Favila y Miguel Ángel Doria Ramírez.

Posteriormente los diputados emitieron su voto por cédula, resultando con 27 votos a favor, mientras que Miguel Ángel Doria Ramírez y Julieta Elena Martínez Trejo obtuvieron cero votos y hubo seis cédulas nulas.

Antes de tomar protesta como nuevo Fiscal Anticorrupción, el Congreso del Estado aceptó la renuncia que presentó como Magistrado integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial en Tamaulipas, al que había accedido en las pasadas elecciones judiciales.

Posteriormente, se tomó protesta de ley a Andrés Norberto García Repper Favila como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, durante los próximos ocho años.