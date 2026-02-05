Detienen a hombre que robó hostias con valor de más de 12 mil pesos de una iglesia en Guadalajara

Una persona en condición vulnerable fue detenida por robar 125 paquetes de hostias del Templo de las Capuchinas en Guadalajara

GUADALAJARA, MÉXICO.- Sin temor por robar propiedad sagrada, un sujeto en situación vulnerable fue capturado después de haber robado 125 paquetes de hostias del Templo de las Capuchinas, en el centro de Guadalajara, Jalisco.

Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara que patrullaban por calles del centro de la Perla Tapatía fueron alertados por dos monjas sobre un hombre que había entrado sin autorización al templo.

De inmediato, el sujeto, identificado como Óscar “N”, fue alcanzado por los agentes municipales y, conforme al protocolo, fue registrado. Fruto de ello, se encontraron las hostias, cuyo valor supera los 12 mil pesos.

El presunto ladrón fue asegurado por los elementos de la Policía Municipal de Guadalajara y trasladado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Las hostias fueron devueltas a los religiosos. Foto: Policía Municipal de Guadalajara

Sacerdote niega el perdón

La parte acusadora, representada por el cura de la parroquia, se rehusó a darle el perdón al presunto delincuente, por lo que su proceso judicial seguirá su curso normal.

Sin embargo, debido a la cuantía de lo robado, a que se devolvieron las hostias y a la condición del acusado, las autoridades señalaron que es probable que quede en libertad en poco tiempo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO