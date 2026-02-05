Estos son los horarios y dónde ver los partidos de mañana viernes 6 de febrero de la Liga MX

La Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX arranca con cuatro encuentros que prometen movimiento en la tabla general y duelos clave

MÉXICO.- La Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX arranca este viernes con cuatro encuentros que prometen movimiento en la tabla general y duelos clave para distintos objetivos. Desde equipos que buscan consolidarse en la parte alta hasta otros necesitados de puntos, la actividad abre el telón del fin de semana futbolero.

La acción comienza a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, donde Tigres UANL recibe a Santos Laguna. El conjunto felino llega ubicado en el séptimo lugar con siete unidades, tras un inicio irregular, además de venir de actividad internacional en Concachampions. En contraste, Santos atraviesa un momento complicado: es penúltimo de la tabla con solo un punto, por lo que el duelo representa una oportunidad para intentar recomponer el camino. El partido podrá verse por FOX One y Azteca 7.

A la misma hora, Necaxa enfrenta al Atlético de San Luis en el Estadio Victoria. Los Rayos marchan en la posición 15, con apenas tres puntos, mientras que el cuadro potosino es undécimo, con cuatro unidades, en un choque directo entre equipos que buscan no rezagarse. El encuentro será transmitido por TV Azteca, Claro Sports y ViX Premium.

Necaxa enfrenta al Atlético de San Luis en el Estadio Victoria. Créditos: Cuartoscuro.

Mazatlán FC vs Guadalajara cierra el viernes futbolero

Más tarde, a las 21:00 horas, Xolos de Tijuana recibe a Puebla en el Estadio Caliente. El conjunto fronterizo se mantiene en la octava posición, dentro de zona de repechaje, mientras que La Franja aparece en el puesto 14, necesitado de sumar. Este compromiso podrá seguirse a través de FOX One.

El cierre del viernes será a las 21:06 horas, cuando Mazatlán FC se mida ante Guadalajara. Chivas llega como líder general, con paso perfecto en el torneo, mientras que Mazatlán es último de la clasificación, aún sin puntos, en un duelo de realidades opuestas. El partido se transmitirá por Azteca 7 y FOX One.

La Jornada 5 promete emociones desde el arranque y marcará el rumbo de varios equipos en este inicio del Clausura 2026.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO