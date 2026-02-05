Grecia Quiroz pide que investiguen a políticos presuntamente involucrados en el asesinato de su esposo Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan pidió a las autoridades federales que actúen contra las personas que señaló Carlos Manzo, su esposo, como sus rivales políticos

MÉXICO.- Tras la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, hizo un llamado a las autoridades para que se investigue a los personajes políticos que su esposo, Carlos Manzo, señaló en vida como sus adversarios.

«Aplaudo la detención que se realizó en contra del presidente de Tequila Jalisco Diego Rivera por estar ligado a temas de extorsión además de estar relacionado con alguna célula delictiva”, señaló.

Ante esta detención, la viuda de Carlos Manzo reiteró su confianza hacia las instituciones para dar con quienes ordenaron el crimen de su esposo. Quiroz exigió que aquellos políticos a los que en vida señaló Carlos Manzo como adversarios, sean investigados.

“Sigo confiando en que se le hará justicia a Carlos Manzo. que se investiguen a todos. ¡ya no más autores materiales! ¡Queremos a los autores intelectuales!», expresó.

La publicación con el posicionamiento de Grecia Quiroz se acompaña de fotografías del ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, el senador Raúl Moron, y el ex alcalde de Uruapan, Ignacio Campos, personajes a los que previamente ha señalado como posibles autores intelectuales del crimen.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO