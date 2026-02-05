Honra Armando Martínez a mártires del agrarismo altamirense

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó la importancia de preservar la memoria histórica de Altamira.

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En un acto solemne de memoria histórica y reconocimiento al legado agrarista del municipio, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la procesión y colocación de una ofrenda floral en honor a los Mártires del Agrarismo Altamirense, con motivo del XCVI Aniversario Luctuoso de Martín A. Martínez y Ciro Rodríguez Pimentel.

La ceremonia se llevó a cabo en coordinación con el Comité Municipal Campesino, contando con la participación de representantes ejidales, autoridades municipales y miembros del sector rural, quienes se dieron cita para rendir homenaje a quienes entregaron su vida en la lucha por la justicia social y la defensa de la tierra en el municipio.

“Año con año recordamos este acontecimiento. Los recordamos porque siempre es importante que la historia de nuestro municipio se vea plasmada para las presentes y futuras generaciones”, expresó.

Martínez Manríquez subrayó que este acto reafirma el compromiso del gobierno municipal con el sector campesino y con los ideales que dieron origen al desarrollo agrario de la región.

Con este homenaje, el Ayuntamiento de Altamira refrenda su respeto y reconocimiento a los hombres y mujeres que forjaron la historia del campo altamirense, manteniendo vivo su legado de lucha y justicia social.