Preparan más de 15 torneos de pesca deportiva en Tamaulipas durante 2026

l funcionario estatal expresó que Altamira será una de las sedes relevantes del calendario, con dos torneos organizados por clubes locales

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de impulsar la pesca deportiva y detonar el turismo regional, la Comisión de Caza y Pesca Deportiva alista más de 15 torneos a realizarse a lo largo de 2026 en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de Turismo estatal, informó Luis Eduardo García Reyes, vocal de la Comisión de Caza y Pesca del Gobierno del Estado.

El funcionario estatal expresó que Altamira será una de las sedes relevantes del calendario, con dos torneos organizados por clubes locales, que se llevarán a cabo a mediados del año.

“Con nuestros amigos orgullosamente pescadores, dos eventos importantes que ellos realizan en el año, uno a principios del mes de mayo y otro en el mes de junio o julio, en los cuales vamos a estar participando”

García Reyes informó que la agenda también contempla eventos en la zona norte del estado, particularmente en Matamoros, donde se desarrollará uno de los torneos más representativos del calendario anual.

“Copa Tamaulipas es el segundo evento que realizan en lo que va a ser Playa Bagdad en Matamoros, que son el 21 y 22 de febrero; más sin embargo, tenemos una agenda de todo el año de 15 eventos con diferentes clubes, donde la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, el Gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de Turismo vamos a estar participando con ellos; hay una amplia agenda en cuanto a torneos deportivos”

El vocal de la Comisión dio a conocer además que se encuentran prácticamente al 100 por ciento de concretar un evento nacional de pesca, similar al realizado hace dos años en la modalidad de pesca de lobina en embarcación, lo que permitiría reforzar la proyección de Tamaulipas a nivel nacional.

Finalmente, señaló que la prioridad es posicionar a Tamaulipas como un referente nacional en pesca deportiva, consolidando este segmento como un motor turístico y económico para la entidad.