Recauda Tampico 75 mdp por predial y llaman a regularizar adeudos

La funcionaria señaló que la recaudación se mantuvo en niveles similares a los de años anteriores, reflejo de un mayor cumplimiento de los contribuyentes.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Ayuntamiento de Tampico recaudó alrededor de 75 millones de pesos por concepto de impuesto predial durante 2025, lo que representa el 75 por ciento de un padrón de 105 mil cuentas, informó la secretaria de Finanzas municipal, Silvia Santamaría Góngora.

“¿El año pasado?… fueron como 70, 75, no tengo el dato exacto… el 75 por ciento”

Santamaría Góngora destacó que tan solo en enero de 2026 se logró una recaudación superior a los 45 millones de pesos, aunque reconoció que persiste un rezago importante de contribuyentes con adeudos mayores a cinco años.

“Más de 45 millones. Hay mucha gente que debe y mucha gente se acerca para ponerse al corriente”

Ante esta situación, exhortó al 25 por ciento del padrón que mantiene adeudos a acudir a la Dirección de Catastro para establecer convenios de pago, antes de que se emitan requerimientos formales.

“Primero son invitaciones, porque no queremos llegar así… muchos sí han venido con la invitación a preguntar y se les han dado opciones de esquemas de pago; sí están respondiendo”

Recordó que durante febrero se mantiene un descuento del 10 por ciento, en marzo será del 7 por ciento y en abril del 5 por ciento, como incentivo para cumplir con esta obligación fiscal.

Finalmente, indicó que, aunque existe la opción de pago en línea, tres veces más contribuyentes prefieren acudir de manera presencial a los módulos de Catastro, ya sea en la zona norte o en el Palacio Municipal, donde el trámite puede realizarse desde un minuto hasta un máximo de 25 minutos, dependiendo de la afluencia.