Tres nuevos partidos amarran registro

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

A 23 días de que concluya el plazo para que las agrupaciones que pretenden incorporarse al régimen partidos políticos cumplan con los requisitos legales, tres de ellos ya tienen prácticamente amarrado el registro.

La primera, “Construyendo Solidaridad y Paz” ya tiene el aval oficial de 294 de las 200 asambleas distritales exigidas por la ley y 280 afiliaciones, 24 mil arriba de las requeridas.

La segunda, “México Tiene Vida” del frente ultraconservador de Nuevo León cuenta con la aprobación de 199 conclaves, uno menos de los exigidos y 303 mil 735 afiliados, mientras que la tercera, “Somos México”, antes “Marea Rosa” del ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

A esta última el INE le aprobó ya 225 reuniones y sólo le faltan 56 mil 667 afiliados para alcanzar la aprobación legal.

Si no ocurre ningún contratiempo, el próximo mes de junio el Instituto Nacional Electoral revisará y en su caso les otorgará el visto bueno para que aparezcan en las boletas de los comicios intermedios de 2027.

Un hecho que vale la pena destacar es que, no obstante que el CSP es una organización de derecha, en los comicios presidenciales de 2030 podría contender como aliado de la 4T, como lo hizo cuando se llamaba Partido Encuentro Social y Partido Encuentro Solidario, PES, el símbolo cristiano

“Somos México”, en cambio, dada su filiación derechista podría quitarle votos al PAN en la contienda del año que viene.

NO REELECIÓN, INSISTE MORENA

Otros temas que se ha vuelto a poner sobre la mesa en víspera del debate de la reforma electoral que en breve enviará la presidenta Sheinbaum al congreso federal son la eliminación de plurinominales, la reelección y el combate el nepotismo.

De entrada, el presidente del consejo político estatal de Morena en Tamaulipas, Rómulo Pérez Sánchez, anunció el respaldo al proyecto de iniciativa que propone la eliminación de 32 senadores y cien diputados de representación proporcional.

Sobre la reelección continua que el CEN considera aplicar, junto con el combate al nepotismo, desde el 2027, el jerarca morenista tamaulipeco informó que aún no hay decisión definida, aunque adelantó que el comité directivo estatal está alineado a las decisiones del alto mando nacional.

Igual que a la presión de los ciudadanos que exigen que para llegar al gobierno hay que pasar por las urnas.

Si la medida es aprobada, los alcaldes de Madero, Erasmo González, y de Tampico, Mónica Villarreal, entre otros servidores públicos de la entidad, se verían obligados a cambiar de planes, buscar diputaciones y otras opciones, si no quieren ver truncadas sus pretensiones políticas.

SI NO PAGA, HABRÁ CONSECUENCIAS

Hablando de otras cosas, si el Ayuntamiento de la urbe petrolera no paga los 51 millones de pesos que adeuda al sindicato municipal, como dispone un laudo laboral, podría sufrir graves consecuencias.

Según advirtió el dirigente del SUTSHA, Azael Portillo, como se trata de un pago ineludible que no necesita la aprobación o desaprobación del Cabildo, se expondría a que le embargaran las cuentas bancarias, le retuvieran partidas presupuestales y las autoridades municipales incurrirían en desacato.

Lo que analiza ahora es la forma de cumplir la obligación para no afectar las finanzas municipales.

Pese al riesgo de politización del caso, el dirigente del gremio ha expresado su confianza de que el problema se resolverá en los mejores términos, tanto para la comuna como para los trabajadores.

jlhbip2335@gmail.com

