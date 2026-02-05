Urgen mejorar unidades del transporte público en el sur de Tamaulipas

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las malas condiciones de las unidades de transporte público que operan en el sur de Tamaulipas y la urgencia de atender esta problemática fueron expuestas por Guillermina Arriaga Moreno, presidenta de la Comisión de Transporte en el Cabildo de Tampico, al delegado de Transporte Público en la zona sur, Francisco Gojón Medina, tras concretarse una reunión luego de casi seis meses de gestiones.

La edil informó que el Ayuntamiento de Tampico cuenta con esquemas de financiamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, para apoyar a los concesionarios en la rehabilitación de las unidades, aunque reconoció que la excesiva tramitología dificulta el acceso a estos apoyos, por lo que se requiere el respaldo del Gobierno del Estado.

“Ellos traen la misma preocupación de las malas condiciones de las unidades. Yo le comentaba al delegado que existen por parte de Desarrollo Económico la posibilidad de pedir créditos para poder arreglar las unidades; efectivamente hay mucho trámite y es muy tardado, vamos a ver qué es lo que podemos hacer porque eso corresponde al gobierno estatal”

Arriaga Moreno indicó que la modernización del transporte público será uno de los temas centrales en las reuniones mensuales que se acordaron con la autoridad estatal, con la expectativa de mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía.

“Esperemos en Dios que sí, por el bien de la ciudadanía; esa posibilidad de ver la modernización de las unidades la vamos a ver en la próxima reunión. Sacamos esos temas y vamos a estar platicando con ellos constantemente, vamos a trabajar de la mano”

La presidenta de la Comisión de Transporte destacó además la invitación a concesionarios y operadores para participar en las capacitaciones al personal del transporte público, de las cuales ya se han realizado tres, con una participación aproximada de 120 operadores.

“Hablan de todo, de vialidad, hablan de Protección Civil, Tránsito, el buen trato para el ciudadano, el pasajero… nos dieron todas las rutas activas, tratamos un tema de la ruta Obrera–Penal”

Finalmente, señaló que a la reunión acudieron integrantes de las comisiones de Transporte y Movilidad del Cabildo, así como el titular de la Comisión de Mercados, con el objetivo de dar seguimiento puntual a las demandas del sector y avanzar en la mejora del servicio de transporte público.