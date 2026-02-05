VIDEO: Detienen a sujeto por manejar ebrio y descubren que llevaba 3 niños en la cajuela

Los oficiales realizaban una detención común de un conductor alcoholizado pero al momento de su arresto encontraron a los menores encerrados en la parte trasera del auto

COLORADO, ESTADOS UNIDOS.- Un arresto menor por conducción imprudente concluyó en el hallazgo de tres menores de edad dentro de la cajuela, hecho que quedó registrado en los videos de las cámaras corporales de las autoridades. En Westminster, Colorado, Estados Unidos, lo policías locales detuvieron a un hombre que parecía manejar su auto en estado de ebriedad.

Al acercarse, los oficiales detectaron un fuerte olor a alcohol que provenía desde el interior del vehículo. El agente preguntó al conductor si había consumido estupefacientes, a lo que el hombre dijo que no. “Tienes suerte de no haber atropellado a nadie. ¿Estás seguro de que no bebiste porque ahora mismo percibo olor a alcohol proveniente del vehículo?», insistió el oficial.

De acuerdo con los registros de las bodycam de los oficiales, uno de los agentes le preguntó al hombre a bordo si estaría dispuesto a realizar algunas maniobras voluntarias en la carretera para determinar su nivel de intoxicación. Inicialmente, el ahora detenido dijo que sí, pero cambió de opinión rápidamente y se negó a hacer las pruebas.

«¿No quieres hacer esto? Bien, pon las manos en la espalda«, mencionó el oficial al momento del arresto. Una vez fuera del vehículo, el conductor afirmó tener a tres niños en el maletero del auto. El agente que lo esposó replicó: «¿Entonces tienes tres niños escondidos en el maletero? ¿No pensaste que sería buena idea decir algo antes?», añadió.

Las autoridades hallaron a tres menores de edad encerrados en la cajuela con apenas unos centímetros para moverse. A pesar de las bajas temperaturas, los oficiales declararon que los niños resultaron ilesos; también reportaron haber encontrado varias botellas de alcohol al interior del vehículo.

El conductor, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, conducción temeraria, no presentar un seguro válido y tres cargos de abuso infantil. Fue trasladado a la cárcel del condado de Adams y, hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre su proceso penal.

Los oficiales no revelaron cuál era la relación del hombre con los tres niños, pero algunos reportes de medios locales informan que podría tratarse de su padre. Los Servicios de Protección Infantil fueron llamados a escena y los menores fueron entregados a sus familiares a través de ellos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO