VIDEO: Graba a su pareja entrando al motel y la exhibe en redes

MÉXICO.- En plena víspera del 14 de febrero, día de San Valentín que se festeja a las parejas enamoradas, se viralizó un video de una infidelidad, y es que según las imágenes de la grabación un hombre captó el instante en el que su pareja sentimental entra a un motel junto a otra persona.

Según la página @villamaria_ya, esta trágica historia de amor tuvo lugar en Argentina, ya que según se puede ver en la escena, una chica estaba por entrar a un motel junto a su amante, pero el momento se paralizó cuando es descubierta por su pareja, quien apareció de la nada con un celular para filmar cómo los desenmascara.

El escandaloso episodio fue registrado en un alojamiento de Villa María, aunque es importante dejar claro que no se dieron a conocer las identidades de las personas ni detalles mayores, por lo que los usuarios de redes sociales empezaron con una serie de especulaciones al respecto de la historia de infidelidad.

Una mujer fue sorprendida con su amante en un motel. Foto/villamaria_ya

¿Qué pasó con la mujer infiel?

El video que se volvió viral en redes sociales generó especulaciones y cuestiones por parte de los usuarios de las plataformas sobre la historia fallida de amor, pero sobre todo reproches a la mujer y a su amante, quien no permitió se revelara su identidad y no la “defendió”.

La situación se volvió tensa, razón por la que rápidamente se viralizó en las redes sociales, además se aprecia cómo el hombre engañado le dice a la mujer que se quede tranquila y que disfrute el momento con su nueva pareja, mientras la chica parece querer explicar todo lo que está sucediendo.

¿Qué hacer cuando descubres una infidelidad?

El momento en el que se descubre una infidelidad por parte de la pareja puede generar un impacto intenso, desbordar emociones como el dolor, enojo, ansiedad o miedo a las consecuencias y muchas personas no saben cómo actuar después de esta situación.

Según psicólogos especialistas en terapia de pareja explican cómo enfrentar una infidelidad, por lo que recomiendan no actuar de forma impulsiva, es recomendable darte un tiempo para asimilar lo ocurrido, tomar cierta distancia para permitir que las emociones se regulen lo suficiente como para poder afrontarlo de manera más consciente y saludable.

Evitar conversaciones al instante, en las que predominen los reproches o los ataques.

Buscar apoyo en una persona de confianza para desahogarte y ordenar tus pensamientos.

Priorizar tu bienestar emocional y físico (descanso, alimentación, rutina básica).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO