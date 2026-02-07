Choque frente al IMSS de Madero genera caos vial hacia Tampico

A pesar de lo aparatoso del impacto, las autoridades no reportaron personas lesionadas tras la colisión.

Por Óscar Figueroa

La Razón

Un choque entre un automóvil y una motocicleta en el cruce del Bulevar Adolfo López Mateos con la calle Centenario provocó un severo caos vehicular durante la mañana de este sábado.

El percance ocurrió justo frente al Hospital General Regional del IMSS en Ciudad Madero, en los carriles con dirección hacia el municipio de Tampico.

A pesar de lo aparatoso del impacto, las autoridades no reportaron personas lesionadas tras la colisión.

Sin embargo, el automóvil involucrado quedó atravesado sobre la transitada vialidad, hecho que obstruyó la circulación y generó largas filas de vehículos en la zona hospitalaria.

Al sitio arribaron elementos de la Dirección de Tránsito de Ciudad Madero para tomar conocimiento del siniestro y agilizar el flujo de unidades.

Asimismo, personal de Protección Civil acudió al lugar del accidente para brindar apoyo y descartar cualquier riesgo adicional para los automovilistas que transitan por este sector.