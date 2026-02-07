Dan platicas “Rosas” para bajar accidentes protagonizados por mujeres en Tampico

Por Mario Prieto

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico lleva a cabo las denominadas pláticas ROSAS, con el objetivo de promover una conducción responsable y fortalecer la cultura de la seguridad vial entre la ciudadanía, informó el regidor Edgar Treviño, presidente de la Comisión de Movilidad en el Cabildo.

El regidor explicó que estas pláticas consisten en brindar a los participantes la información necesaria para que se conviertan en conductores responsables, a través de conocimientos básicos en materia de educación y seguridad vial.

Se llevó acabo una reunión con integrantes de esta comisión, que el integrante también la Regidor, Aurora, Marta Quiroz y Guillermina Arriaga, donde se explicó que durante las sesiones se abordan temas como manejo a la defensiva, tipos de señalamientos viales, sistemas de retención infantil y su correcta instalación, así como el procedimiento a seguir en caso de un accidente vial.

Asimismo, en las pláticas ROSAS se informa a los asistentes sobre los distintos servicios que ofrece esta área del municipio, entre ellos el examen de manejo, permisos de carga y descarga, constancias de no accidente y constancias de no infracción.

Las pláticas se realizan todos los miércoles, en un horario de 10:00 de la mañana a 11:30, en las instalaciones de la corporación de Tránsito, abiertas al público interesado.