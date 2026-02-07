Devuelven vida a adulto mayor con cirugía compleja

Le realizan una operación traquea de alta complejidad que le permite a una persona de 73 años recuperar su capacidad de respirar por si misma.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

Una cirugía de tráquea de alta complejidad, realizada en el Hospital Civil de Ciudad Madero, permitió que un paciente de 73 años recuperara la capacidad de respirar por sí mismo y retomara actividades cotidianas que había dejado a causa de un grave padecimiento respiratorio.

El procedimiento fue resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario de especialistas, quienes atendieron una estenosis traqueal derivada de complicaciones posteriores a un periodo prolongado de intubación.

El cirujano de tórax y broncoscopista Carlos Pérez Valladares explicó que el diagnóstico requirió estudios especializados, como tomografía de tórax y broncoscopia, fundamentales para determinar el grado de afectación y definir el tratamiento quirúrgico adecuado.

El paciente, quien además padece diabetes, presentó un estrechamiento progresivo de la tráquea tras permanecer intubado durante dos semanas, lo que derivó inicialmente en una traqueostomía y posteriormente en una reconstrucción traqueal con anastomosis.

Tras la intervención, el hombre dejó de depender de asistencia respiratoria y logró recuperar funciones básicas como caminar sin dificultad, subir escaleras y conducir.

El caso demuestra que los hospitales públicos de Tamaulipas cuentan con la capacidad técnica y el personal especializado para atender padecimientos de alta complejidad, sin necesidad de trasladar a los pacientes a otras entidades.