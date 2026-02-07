Lanza Trump plataforma para reducir precios de medicamentos en Estados Unidos

La iniciativa plantea transparentar costos, promover genéricos y negociar precios con farmacéuticas, en un intento por reducir el gasto en medicamentos y posicionar el tema de salud como eje central del debate electoral en Estados Unidos.

Por Staff

El presidente Donald Trump, presentó una nueva plataforma digital orientada a la reducción de los precios de los medicamentos, uno de los temas que ha colocado nuevamente en el centro de su agenda política y de campaña. La iniciativa busca ofrecer un mecanismo integral para transparentar costos, presionar a la industria farmacéutica y facilitar el acceso a fármacos esenciales para millones de estadounidenses.

De acuerdo con la información difundida por su equipo, la plataforma funcionará como un portal de consulta y seguimiento que permitirá comparar precios de medicamentos, promover el uso de genéricos y respaldar esquemas de negociación directa entre el gobierno y los laboratorios. El objetivo, según se explicó, es limitar la intervención de intermediarios que elevan los costos finales y afectan de manera directa a los consumidores.

Durante el anuncio, Trump sostuvo que el alto precio de los medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y padecimientos cardiovasculares se ha convertido en una carga económica insostenible para amplios sectores de la población, en particular adultos mayores y personas sin coberturas médicas amplias. En ese contexto, la plataforma también plantea la posibilidad de importar medicamentos desde otros países con precios más bajos, bajo esquemas de regulación controlada.

La propuesta retoma líneas de acción impulsadas durante su administración, como el principio de “nación más favorecida”, que buscaba equiparar los precios de ciertos medicamentos en Estados Unidos con los más bajos pagados en otros países desarrollados. Trump afirmó que, con mayor voluntad política y ajustes regulatorios, es posible reducir costos sin frenar la innovación farmacéutica.

Especialistas en política pública señalan que la iniciativa tiene un fuerte componente electoral, al tocar un tema altamente sensible para el electorado estadounidense. No obstante, advierten que su implementación enfrentaría resistencias legales y políticas, especialmente por parte de la industria farmacéutica, uno de los sectores con mayor capacidad de cabildeo en Washington.

Con el lanzamiento de esta plataforma, Trump busca reposicionarse como un actor dispuesto a confrontar a grandes corporaciones y capitalizar el descontento social por el encarecimiento del sistema de salud. El debate sobre su alcance real y viabilidad marcará su discusión en los próximos meses dentro del escenario político de Estados Unidos.