Garantiza SET lugar para todos los estudiantes

Todos los estudiantes tienen lugar asegurado en básica.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) aseguró que todas las niñas, niños y adolescentes de educación básica tendrán un espacio garantizado en el sistema educativo estatal, aun cuando no hayan realizado el proceso de preinscripción.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, informó que el proceso registra un avance del 68 por ciento, lo que indica que aún existe disponibilidad de lugares en diversos planteles del estado.

“Tenemos escuelas de alta demanda que ya completaron su matrícula, pero aún hay muchas donde el registro sigue abierto”, señaló.

Explicó que este periodo es clave para la planeación del ciclo escolar 2026–2027, ya que permite organizar con anticipación la infraestructura, asignación de docentes y equipamiento.

“El objetivo es llegar a agosto con todo ordenado: maestros, aulas, mobiliario e instalaciones”, puntualizó.

Indicó que el proceso ya no requiere la presencia física de los padres, pues alrededor del 75 por ciento de los registros se han realizado en línea, lo que reduce filas y tiempos de espera. Reconoció que persiste cierta resistencia al uso de plataformas digitales.

El secretario reiteró que la educación básica es un derecho y una obligación. “Todos los niños de preescolar, primaria y secundaria deben estar en la escuela”, afirmó.

Advirtió que quienes no realicen la preinscripción podrán incorporarse posteriormente, aunque no necesariamente en la escuela de su preferencia.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la SET de garantizar espacios para toda la población estudiantil y avanzar hacia una educación incluyente y de calidad, alineada con la visión educativa del gobernador Américo Villarreal Anaya.