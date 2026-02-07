Vinculan a proceso a Livia Brito por falsedad de declaraciones en el proceso contra un fotógrafo

También fue llamado su entonces pareja Yosmi Mariano Gedler Martínez, quienes habrían participado en la agresión en contra de un fotógrafo en el año 2020.

Livia Brito vuelve al ojo público luego de que fuera vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaraciones, debido a que en el caso en contra del fotógrafo Ernesto Zepeda habría dado datos erróneos. Los hechos ocurrieron en el año 2020 y parece que se acerca el final de la historia.

Fue en el año 2020 cuando Livia Brito se puso en boca de todos debido a que junto a su esposo, agredieron físicamente al fotógrafo Ernesto Zepeda, destrozándole su cámara, así como lesionándolo debido a que les tomó algunas imágenes cuando estaban de vacaciones en una playa mexicana.

Fue el fotógrafo quien decidió arremeter en contra de ellos con una demanda civil, buscando que se le fuera recompensado por el equipo que se rompió, así como por las lesiones que le provocaron. En el año 2023, Livia Brito fue hallada responsable de los delitos por los que se le perseguía.

Livia Brito declarará ante las autoridades

A pesar de lo anterior, decidió no pagar la indemnización de un millón de pesos, además de que impugnó la sentencia llevando el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes desecharon el recurso y confirmaron la sentencia, misma que deberá ser cubierta por Livia Brito.

Pero no es todo, en el mes de julio de 2025, Livia Brito fue citada por las autoridades correspondientes para declarar por el delito de falsedad de declaración, al igual que su anterior pareja Yosmi Mariano Gedler Martínez por la probable comisión del delito de falsedad.

De acuerdo con el documento que fue publicado por el reportero de nota roja, Carlos Jiménez, tendrá que presentarse el día 23 de febrero de 2026 en las instalaciones correspondientes en punto de las 12:00 horas. La visita será en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México.

VINCULAN a PROCESO a LIVIA BRITO @liviabritoof

Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones.

Desde 2024 el paparazzi Zepeda, y la abogada @Angela_FriasA la denunciaron, luego de q mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo. pic.twitter.com/g4kkmrDyfH — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 6, 2026

¿Quién es Livia Brito?

Livia Brito es una reconocida actriz cubana, pero nacionalizada mexicana, quien se consolida como una de las figuras más importantes de la televisión actual. Su fama a nivel nacional llegó en el año 2010 gracias debut en la telenovela Triunfo del amor, pero si algo la elevó entre los fanáticos de la pantalla chica, fue su papel en «Muchacha italiana viene a casarse» y más recientemente por su participación en la exitosa serie «La Piloto».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO