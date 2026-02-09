Alumnos de la Preparatoria Federalizada No. 2 de Victoria denuncian discriminación por corte de cabello

​Los estudiantes, quienes señalaron cumplir con los estándares académicos y de conducta, calificaron la medida de las autoridades educativas como injusta y discriminatoria



EXPRESO-LA RAZÓN ​CIUDAD VICTORIA.— Este lunes, un grupo de más de 40 estudiantes de la Escuela Preparatoria Federalizada Número Dos «Aniceto Villanueva Martínez» denunció públicamente que se les impidió el ingreso al plantel debido a su corte de cabello. Ante esta situación, los afectados elevaron una queja formal dirigida al Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya. ​Los estudiantes, quienes señalaron cumplir con los estándares académicos y de conducta, calificaron la medida de las autoridades educativas como injusta y discriminatoria. En el documento entregado al Ejecutivo Estatal, argumentan que el aspecto físico, específicamente el estilo de su cabello, no tiene incidencia en su rendimiento escolar ni justifica la violación a su derecho a la educación. ​Hasta el momento, la directiva del plantel ubicado en la zona conocida como «La Loma» no ha emitido una postura oficial sobre el criterio aplicado para restringir el acceso a los alumnos este inicio de semana.