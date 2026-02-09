VIDEO: Aficionado de Patriots destruye una pantalla y otro se tatúa en vano

Patriots pudo convertirse en el máximo ganador en la historia de la NFL, sin embargo, cayeron ante Seahawks y sus aficionados terminaron haciendo el ridículo

Patriots perdió el Super Bowl LX (2026) ante los Seattle Seahawks, provocando que los propios aficionados de New England perdieran los estribos y estrellaran una silla en la TV… y otros que terminaron arrepintiéndose de haberse tatuado el séptimo título de la NFL para su franquicia, dejando ir la oportunidad de ser los más ganadores –en solitario- de la historia.

Sin capacidad de reacción hasta el Último Cuarto, los comandados por Drake Maye terminaron viendo cómo los Seattle Seahawks alzaron el trofeo Vince Lombardi por todo lo alto de la casa de la mezclilla, el Levi’s Stadium que recibió su segundo Super Bowl.

La respuesta de los seguidores de Patriots fue desilusionante para su causa, ya que uno de ellos –estando con sus amigos- agarró la silla en la que estaba sentado y desenfrenadamente la estrelló ante el televisor para después darle un manotazo.

Sus amigos no lo tomaron con cautela y, luego de quedarse sin la posibilidad de ver los últimos minutos del Super Bowl en donde Bad Bunny protagonizó el show del medio tiempo, tomaron a quien llevaba la playera de Tom Brady y lo llenaron de todo tipo de comida, estrellándolo en la mesa y dejándolo en ridículo.

Patriots fan crashed out and broke his TV while watching the Super Bowl after his team lost pic.twitter.com/XMU40uIGCC — Daily Loud (@DailyLoud) February 9, 2026

Eso no fue lo peor. Una vez consumada la derrota de los Patriots ante Seahawks, un seguidor de New England se encontraba triste, decepcionado y enfurecido de haber tomado la decisión de tatuarse el ‘LX’ en referencia a los títulos obtenidos por Pats, protagonizando –más que el anterior- uno de los ridículos más importantes que han trascendido en estas horas en las redes sociales.

Así fue el momento que vivió Derek, nombre por el cual fue reconocido el seguidor:

This guy got a tattoo of the Patriots winning the Super Bowl before the game even started. This is his reaction after the Patriots lost, and the Seahawks won. pic.twitter.com/mfMG56zigo — AmericanPapaBear™ (@AmericaPapaBear) February 9, 2026

En su caso, aún tiene alguna esperanza de no terminar con el ‘LX’ sin sentido alguno, ya que en caso de que ganen alguna de las siguientes ediciones del Super Bowl, podría adaptar el tatuaje y lucirlo con orgullo… solo que tendrá que esperar –al menos- un año para que esto pueda darse en su favor.

Ya durante el partido, la polémica no se presentó como en algunas otras ocasiones, mientras que uno de los detalles de color más destacados fue cuando un aficionado invadió el campo, terminando arrestado y con un sinfín de repercusiones para el resto de su vida, tanto como aficionado de la NFL, como en la cotidianidad; terminó pasando la noche en la cárcel.

