Alertan por aumento de casos del «Covid de los gatos»

El virus es altamente contagioso y puede ser mortal, sobre todo en gatitos

Durante los últimos días, médicos veterinarios de distintos países de América Latina han advertido sobre un aumento de los casos de panleucopenia felina, una de las enfermedades virales más peligrosas que afectan a los gatos.

Se trata de una infección altamente contagiosa que puede resultar mortal, especialmente en crías, felinos que no cuentan con su esquema de vacunación completo y aquellos que padecen enfermedades que debilitan su sistema inmunológico.

De acuerdo con la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), el virus responsable de la panleucopenia ataca las células que crecen y se dividen rápidamente, como las de los ganglios linfáticos, la médula ósea, los intestinos y los fetos en desarrollo. Esta característica provoca una caída abrupta de las defensas del organismo, dejando a los animales expuestos a infecciones secundarias que pueden complicar su estado de salud en cuestión de horas.

El “COVID de los gatos”: cómo se transmite y por qué es tan peligroso

La panleucopenia felina, conocida popularmente como el “Covid de los gatos”, no requiere contacto directo entre animales para propagarse. El virus es altamente resistente en el ambiente y puede transmitirse a través de heces y fluidos corporales como orina, secreciones nasales e incluso mediante pulgas que hayan estado en contacto con gatos infectados.

Asimismo, elementos contaminados como camas, cajas de arena, jaulas, platos de comida, juguetes, así como manos, ropa o calzado de personas que han manipulado felinos enfermos, pueden convertirse en vehículos de contagio. Las gatas preñadas que contraen el virus también pueden transmitirlo a sus crías, lo que incrementa el riesgo de mortalidad en las primeras semanas de vida.

La médico veterinaria Mary Tantalean explicó que esta enfermedad es comparable al parvovirus que afecta a los perros y que su facilidad de transmisión convierte incluso a los gatos que viven exclusivamente dentro del hogar en población vulnerable. Según la especialista, los gatitos menores de seis meses y los animales con enfermedades crónicas, como leucemia felina o diabetes, enfrentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar cuadros graves.

Síntomas de alerta y la importancia de la prevención

Entre las señales más frecuentes de un posible contagio se encuentran fiebre, pérdida del apetito, deshidratación, vómitos, diarrea, debilidad extrema y pérdida acelerada de peso. En algunos casos, la diarrea puede presentar rastros de sangre, lo que indica una afectación intestinal severa.

Veterinarios advierten que si un gato deja de comer por más de 24 horas, es indispensable acudir de inmediato a un centro especializado.

Ante la sospecha de panleucopenia, se recomienda aislar al animal para evitar la propagación del virus y confirmar el diagnóstico mediante pruebas veterinarias. La rapidez en la atención puede ser determinante para la supervivencia del felino, ya que la enfermedad progresa con rapidez durante los primeros días.

En cuanto a la prevención, especialistas coinciden en que la medida más efectiva es la vacunación. La panleucopenia está incluida en la vacuna triple felina, que también protege contra calicivirus y rinotraqueítis. El esquema recomendado inicia entre las seis y ocho semanas de vida, con refuerzos cada 21 a 30 días hasta completar al menos tres dosis, seguido de un refuerzo anual de por vida.

Además, se aconseja mantener una higiene estricta en el hogar, desinfectar superficies, evitar el contacto de gatitos con otros animales y adoptar medidas similares a las aplicadas durante la pandemia, como el cambio de ropa y calzado al regresar del exterior. La prevención constante sigue siendo la principal herramienta para frenar la propagación de esta enfermedad mortal entre la población felina.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR