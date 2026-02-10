«No creo que Jeffrey Epstein esté muerto»: Lady Victoria Hervey, ex novia del príncipe Andrés

En una entrevista, Lady Victoria Hervey señaló que ella no cree que Jeffrey Epstein haya muerto como dice la versión oficial

La publicación de miles de artículos provenientes del archivo del empresario Jeffrey Epstein, a quien se le acusa de liderar una red internacional de tráfico de personas, ha provocado decenas de declaraciones incendiarias.

Una de las más recientes provino de la socialité Lady Victoria Hervey, quien fuera novia del príncipe Andrés de Inglaterra, quien señaló en un programa de televisión que no cree que Jeffrey Epstein esté muerto.

“Para ser sincera, no creo que Jeffrey Epstein esté muerto. Acabó de ver uno de los correos electrónicos que acabaron en los archivos y creo que el guardia de la prisión que dijo haber visto cómo cambiaban los cuerpos necesita ser investigado.

“Aunque no es mi creencia honesta, creo que es una posibilidad”, señaló la socialité en una entrevista con el periodista Tom Swarbrick para el programa de radio Leading Britain’s Conversation.

Si no estás en los archivos, eres un perdedor

En la misma entrevista, la socialité, que vivió durante 14 años en Los Ángeles y fue recurrentemente mencionada en los archivos de Epstein, señaló que aparecer en los correos del empresario es incluso motivo de orgullo.

“Él conocía a todos los poderosos, ¿no es así? Entonces, si te desenvuelves en ese mundo y no apareces en sus conversaciones, es poco menos que un insulto, ¿no? Quiere decir que eres un poco un perdedor”, dijo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO