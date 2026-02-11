Ahuyentan a cocodrilo que salió de la laguna

Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Un cocodrilo se salió de la Laguna del Carpintero, hasta llegar a la banqueta del bulevar perimetral, dándose cuenta de su presencia varios automovilistas.

Para evitar que cruzara la vialidad y llegara al fraccionamiento Laguna del Carpintero, fue necesaria la intervención de bomberos municipales.

La tarde del martes se reportó al cuerpo de bomberos la presencia de un saurio en la banqueta de la calle Benito Juárez con bulevar perimetral, frente a ese fraccionamiento.

Los vulcanos se trasladaron al sitio rápidamente a fin de verificar la situación.

Al llegar se dieron cuenta que el juancho estaba en la banqueta, lo cual ponía en riesgo a peatones y personas que suelen hacer ejercicio en esa área.

Además, existía la posibilidad de que cruzara y llegara al fraccionamiento.

Se tomó la decisión de ahuyentar al animal para que regresara a la orilla y se adentrara en la laguna.

Con una pértiga, lo obligaron a dar marcha atrás pero sin lastimarlo.