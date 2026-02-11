Caen hasta 20 por ciento las ventas en mercados y rodantes

Pedro Portillo Bahona, representante de la Unión de Tianguistas, informó que enero cerró con resultados negativos y una cuesta económica que se extenderá más allá del mes de febrero

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

Las ventas en mercados municipales y rodantes registraron una caída de hasta 20 por ciento durante el inicio del año, afectadas por el crecimiento del comercio electrónico y tiendas de autoservicio.

Pedro Portillo Bahona, representante de la Unión de Tianguistas, informó que enero cerró con resultados negativos y una cuesta económica que se extenderá más allá del mes de febrero.

La falta de clientes, dijo es constante en diversos días del mes.

“En los mercados ya hay momentos que no tenemos ventas porque el comercio electrónico y las tiendas grandes nos están desplazando cada día más”, comentó.

Ante la reducción de ingresos, explico que los comerciantes optaron por disminuir gastos y recurrir a préstamos informales, enfrentando intereses de hasta 20 por ciento para mantener activos sus negocios.

La recuperación, agregó , que podría darse hasta Semana Santa o durante algunos días festivos, aunque reconoció que el panorama sigue siendo complicado para el comercio tradicional.

Finalmente, reiteró la necesidad de financiamiento formal.

“no queremos apoyos regalados, lo que pedimos son créditos reales de diez o veinte mil pesos para trabajar y demostrar que siempre pagamos”.