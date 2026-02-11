Hombre cae de puente, lo arrollan y muere

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Un hombre de la tercera edad murió tras caer del puente vehicular de la entrada a Tancol, siendo arrollado posteriormente por un automóvil, la mañana del miércoles.

Se presume que la persona se arrojó desde lo alto del paso a desnivel, lo cual es investigado por la autoridad competente.

Los hechos se registraron en ese punto, sobre la carretera Tampico-Mante, a un costado de los terrenos del aeropuerto internacional Francisco Javier Mina.

Momentos antes, el hombre se encontraba en la parte superior del puente, de acuerdo a lo reportado por el C-5.

Momentos después se reportó que el adulto mayor había caído al suelo, terminando sobre los carriles de sur a norte de la carretera.

En ese instante, fue embestido por un carro Nissan Versa cuyo conductor no alcanzó a frenar.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja acudieron al sitio para atenderlo pero al revisarlo se percataron que ya no contaba con signos vitales.

Había fallecido prácticamente de manera instantánea, sufriendo lesiones y una herida impresionante en la cabeza.

Tomaron conocimiento los elementos de Tránsito quienes acordonaron el área.

Posteriormente, llegaron elementos de la Policía Investigadora para dar dar fe del cadáver.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para que se le efectuara la autopsia de ley.

El conductor del vehículo fue detenido en el lugar.