Pescadores provocaron fuga de agua dulce en el Camalote

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, confirmó que la Comisión Nacional del Agua ya tiene conocimiento del daño y tomó medidas inmediatas

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Pescadores rompieron un tramo del dique El Camalote tras retirar de forma ilegal las costaleras que sirven de contención para el agua dulce.

El propósito de quitar los costales fue generar un mayor movimiento de peces en la zona, sin embargo, el hecho provocó el desperdicio de agua hacia el río Pánuco.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, confirmó que la Comisión Nacional del Agua ya tiene conocimiento del daño y tomó medidas inmediatas.

La autoridad municipal colabora con la federación para restaurar el muro, pues toda el agua que se pierde hacia el mar afecta el suministro de la región.

“Quitaron los pescadores un tramo de costaleras y ahí es un tema de la Comisión Nacional del Agua, tengo entendido que ya están tomando medidas”, explicó.

Debido a que el dique colinda con Veracruz, las autoridades investigan si los responsables pertenecen a dicha entidad o a Tamaulipas.

El ayuntamiento, a través de la Comapa, mantiene comunicación directa con la Conagua para agilizar la colocación de nuevos costales en el punto afectado.

“Hacemos un llamado a los pescadores para que no hagan esto, tal vez ellos puedan tener un volumen mayor de peces, pero afectan a toda la sociedad”, advirtió Martínez Manríquez.

Reiteró su disposición para apoyar en las labores de vigilancia y reparación del sistema de diques.

El personal operativo ya inició con la instalación de una nueva barrera para detener la fuga de agua dulce y mitigar el impacto.

“Como organismo operador del agua apoyamos las acciones de Conagua, es el organismo responsable de todos los organismos del país”, concluyó el alcalde.