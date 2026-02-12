Caen 86% casos de gusano barrenador en Tamaulipas

Los resultados obedecen a un operativo intensivo implementado en coordinación con asociaciones ganaderas, autoridades estatales y productores

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La estrategia zoosanitaria desplegada en Tamaulipas logró contener el brote de gusano barrenador del ganado y reducir en 86 por ciento los casos registrados en la entidad.

Así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) quien expuso con datos oficiales, que actualmente permanecen únicamente tres casos activos, cuando en el mes pasado se presentó el primer pico de incidencia de 23 casos, cifra que encendió las alertas en el sector pecuario.

La SADER, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó que los resultados obedecen a un operativo intensivo implementado en coordinación con asociaciones ganaderas, autoridades estatales y productores.

El monitoreo epidemiológico también refleja una tendencia favorable.

Y es que durante la primera semana de febrero no se detectó presencia de mosca fértil en las 154 trampas instaladas en distintos puntos del estado, un contraste significativo frente a las 28 capturas registradas a finales de diciembre de 2025.

Para fortalecer el control en campo, se sumaron más de 350 especialistas al operativo contra el gusano barrenador del ganado (GBG), quienes realizan acciones de vigilancia, atención directa y control sanitario, especialmente en la región de la Huasteca, zona estratégica por su cercanía con San Luis Potosí y Veracruz.

Desde la confirmación de los primeros casos, se desplegaron brigadas sanitarias para la búsqueda activa de animales afectados en unidades de producción y traspatios, con el objetivo de cortar cadenas de transmisión y evitar la dispersión de la plaga.

Además, se reforzó la capacitación dirigida a productores, técnicos y población en general, con énfasis en la prevención, la curación oportuna de heridas en el ganado y la notificación inmediata de cualquier caso sospechoso.

Las autoridades reiteraron que los reportes pueden realizarse vía WhatsApp al 55 3996 4462 o al teléfono 800 751 2100, como parte del esquema de respuesta inmediata.

Con estos indicadores, Tamaulipas muestra una contención efectiva del brote y una tendencia epidemiológica sostenida a la baja, aunque las acciones de vigilancia y control permanecerán activas para garantizar la protección del hato ganadero y evitar nuevos repuntes.